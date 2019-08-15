黃偉哲視察南鐵拆除工地 發現陽性容器將開罰

2019-08-15 11:39

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市今天再新增1例本土登革熱病例，患者是住在東區泉南里50多歲的女性，因與鄰近的大同里也有2例本土病例，市長黃偉哲高度重視、上午到泉南里鐵路東移拆遷戶工地視察，赫然發現少數拆遷戶有破碗等容器積水，他強調因疫情嚴峻，若在南鐵拆除工地發現陽性容器（即有病媒蚊幼蟲）的容器，將對交通部鐵道局開罰單。

黃偉哲表示，南鐵東移拆遷戶展開拆除，有拆遷戶尚未拆除，但沒有門窗，雨水進得去孳生病媒蚊、蚊子會飛出來，他會請副市長在行政院會轉達交通部長林佳龍告知鐵道局做好工地積水清除、孳清工作；市府橫向也會聯絡鐵道局南工處做好這事，此外，拆下的建築廢棄物易造成坑洞積水，也要請鐵道局儘速清除，會請環保局、衛生局加強稽查。

南市登革熱防治中心指出，南市於8月14日晚間確診1例新本土登革熱病例，目前南市本土登革熱累計達19例；境外移入病例累計27例。

第19例病例為50多歲女性，住在東區泉南里、無慢性病史，在8月9日出現畏寒現象曾至東區診所就醫，10日因感胃部不適再到中西區診所就醫，經體溫量測為38.5℃有發燒，11日因腰痛至醫院就醫，當日無發燒，12日出現口乾舌燥及胃部不適於隔日再至中西區診所就醫，登革熱快篩NS1陽性通報，14日晚間確診為本土登革熱病例（PCR陽性）；病例目前住院治療中。

此個案平日活動以住家東區泉南里及工作地北區北華里為主，每週假日會到東菜市場1次約1小時，個案住家距離大同里第18例病例約180公尺，初判感染源在居住地環境。8月14日已針對個案居住活動地執行噴霧罐噴藥作業及孳生源清除，規劃於8月16日進行戶內外環境化學防治噴藥及加強孳生源清除。

依據中央氣象局資料顯示，台南地區仍會出現大雨情形，黃偉哲市長再次強調，降雨後一週為登革熱防治關鍵期，民眾雨後應加強環境巡查並徹底清除積水容器，避免病媒蚊孳生；民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位及時採取防治工作。

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