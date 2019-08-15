轟準公共化幼兒園有瑕疵 全教總促新建「真公幼」

2019-08-15 11:41

〔記者林曉雲／台北報導〕全國教師工會總聯合會今天開記者會，質疑教育部宣稱「增設公立非營利幼兒園是主軸，準公共化是補充」與事實不符，檢視108年相關預算，在300億元經費中，準公共化及學費補助花了200多億元，但只花了7億多元增設公立及非營利幼兒園，全教總呼籲教育部應在人口密集區、投入更多經費新增公共化幼兒園。

全教總理事長張旭政表示，行政院長蘇貞昌與教育部日前共同召開記者會，全面宣示要自今年8月起「全面增設公共化幼兒園」、「建置準公共化機制」及「擴大發放育兒津貼」，用來減輕家長育兒負擔，將學前教育預算從105年95億元，增加到明年近400億元。

張旭政表示，投入預算全面改善少子化立意良好，但準公共化幼兒園加入機制，有明顯的瑕疵，其中「教保品質」一項檢視，竟然只要求「業者自行勾選」即可，教育部此舉等同放棄了幼兒教育中最重要的教保品質，對未來有長遠不利之影響。

全教總政策研究員顏嘉辰則表示，從立院預算中心評估報告得知，補助家長學費及推動準公共化計畫變成主軸，花了200多億元，而增設公幼及非營利卻成為口號，僅有7億7千萬元金額，此舉顯已本末倒置，現今人口密集區的國中小校舍不足，教育部尋找不到閒置校舍，也應投入經費另尋公有地新建公共化幼兒園。

全教總幼教委員會委員楊逸飛表示，準公共化幼兒園合作要件有6大項：收費數額、基礎評鑑、建物公安檢查、教保師生比、教保服務品質、教師及教保員薪資，除了最後一項教師及教保員薪資另有提升要求外，其他項目均是合格幼兒園應該具備的要件，而教保服務品質是最重要的一項指標，卻看到教育部要求幼兒園自行勾選「課程與教學自評表」填完即可，顯有重大爭議應即改正。

全教總要求教育部應調整經費分配，在人口密集區，投入更多經費增設新建公立幼兒園；另在準公共化幼兒園加入要件「教保品質」一項，取消自行勾選的方式，應由第三方專業人士負責入園評估。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法