屏東真的有本事！縣府出版季刊 獲金鼎獎肯定

2019-08-15 11:11

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府出版的「屏東本事」，今年榮獲文化部第43屆金鼎獎優良出版品推薦，以季刊方式發行的屏東本事，從主題規劃、書寫手法到編排設計呈現豐富的在地人文，帶領讀者從字裡行間的溫度細細閱讀屏東。

屏東縣政府文化處表示，「屏東本事」一年發行4期，每期以不同主題發掘屏東的人文地產景，以跨族群、跨領域的採訪書寫，文化深耕的人物故事，創新政府出版品的質感與風格，吸引不少讀者閱讀。

「屏東本事」從多元角度切入，呈現屏東的文化厚度，例如恆春民謠節轉型的半島歌謠祭，以縱向傳承帶出民謠在世代間的意義，或以半島v.s非半島、國內v.s國外等橫向發展產生的火花，為屏東的歌謠文化留下精彩的篇章。

也曾經以主題串起原民部落長者的手紋文化，以及現在新生代翻轉刺青次文化的刻板印象，讓剌青圖案成為世界級藝術作品的動人故事。

金鼎獎是國內出版界的最高榮譽，「屏東本事」不只是實體刊物，也因應數位化潮流，以電子書方式方便讀者瀏覽閱讀，受到評審肯定，獲得｢政府出版品類-數位出版」優良出版品推薦，也是屏東第一本受金鼎獎肯定的常態性刊物。

文化處長吳明榮說，每期「屏東本事」一出刊，讀者索閱踴躍，同時也新增IG 社群平台，讓這本刊物除了內容豐富多元，更加滿足新世代與文化青年的閱讀需求。

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