台鐵上半年客運量創新高 每日平均64.5萬人次

2019-08-14 20:32

〔記者鄭瑋奇、實習記者陳玟諭／台北報導〕台灣鐵路管理局今公布108年上半年營運實績，客運量方面，今年1月至6月累積運量共1億1696萬8681人次，超越104年上半年1億1596萬8586人次紀錄，創下營運以來上半年客運量歷史新高。貨運量方面，今年上半年總噸數為390萬8078公噸，較去年同期成長3%。

今年上半年客運量每日平均64.5萬人次，較去年同期成長1.8%，台鐵局運務處營業科長王文謙表示，主因今年春節天數長達9天，尤其大年初三當日，適逢台中花博及屏東燈會的舉辦，台鐵投入許多加班車，加上天氣穩定的關係，增加許多短程旅客搭乘，台鐵日運量高達90萬人次。另外，今年上半年以2月份較去年同期成長最大，成長幅度達7.3%，主因去年花蓮大地震影響，有許多民眾退票。

王文謙表示，近年來客運量幾乎維持在每日平均63萬人次，影響客運量原因多與天災有關，今年上半年的平均64.5萬人次屬穩定狀態下的微幅成長，並沒有創新高，近幾年的最高紀錄是 104年的日平均68萬人次，是因普悠瑪自強 號的加入，讓東線服務品質大幅提升。

台鐵貨運量的部分，今年上半年載運總噸數為390萬8078公噸，較去年同期成長3%，營收為3億2402萬元，較去年同期成長2%，王文謙表示，貨運量增加主要有兩個原因，一為台泥公司和幸泥公司較同期運量增加約19萬噸，石灰石貨品的收入增加600萬元；王文謙提到，蘇花改公路的工程在7月完工，因此台鐵下半年會再觀察，是否因此減少砂石運量。第二個原因是台泥與澤豐礦業黏土運量，今年增加約2萬噸，這也使收入增加約400萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法