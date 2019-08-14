空軍節回娘家！ 建國眷村眷民重溫「虎尾的天空 」

2019-08-14 20:30

〔記者廖淑玲／雲林報導〕虎尾建國眷村日治時期曾是神風特攻隊訓練基地，後來成為國民政府軍眷落地生根的家，如今列入文化部再造歷史現場，眷村人霍鵬程用10年完成《翱翔天際：虎尾的天空》一書，今天發表，邀眷村人回娘家，吃眷村菜，重回虎尾的天空。

今天是空軍節，雲林縣虎尾鎮建國眷村再造協會完成虎尾眷村文化駐地工作站，特別邀請曾居住在建國眷村的眷民回來走走看看，並邀請紀錄日治時期、國民政府、眷村改建時《翱翔天際》一書的作者回到虎尾發表，找回台灣眷村生活的記憶和味道。

眷村媽媽胡松枝大展手藝，端出昔日眷村美食，每個人吃得讚不絕口，空軍機械士彭南靖到場分享他的創作「我的父親」，回味早年的眷村歲月，大伙兒回到昔日的空軍小學虎尾分校、即今天的拯民國小參觀，重溫舊夢。

1948年國軍來台第一批接收虎尾眷村現年93歲的老兵顧延昭，以及神風特攻隊台籍隊員且曾經在虎尾受訓、90歲的張文仁都現身，訴說往日故事，讓虎尾建國眷村彷彿又活了過來。

霍鵬程送新書《翱翔天際》給老眷民，也感謝他們成為書中人物，留下最珍貴的活歷史，期待未來虎尾眷村再現風華。

建國眷村再造協會理事長魯紜湘說，虎尾建國眷村防空洞、堡壘、砲塔等軍事防禦工事設施，是眷村特有地標與眷民共有記憶，也是珍貴的歷史遺跡，雖已荒廢，還是眷民共有的記憶，紀錄近代傳奇歷史，期待公部門規劃時能參考眷民的意見，一起找出虎尾眷村未來發展的可能性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法