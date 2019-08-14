中秋連假怕塞車？ 國道28地雷路段看這裡

2019-08-14 17:40

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕再過1個月就是中秋節連續假期，交通部高速公路局已擬定相關疏運計畫，包含單一費率、夜間免收費、高乘載管制、入口匝道管制、開放路肩等。高公局說，中秋連假3天將有28個重點壅塞時段與路段，行車時間會是平常日的3倍至7倍，預估首日交通量最大，全天120百萬車公里，是平日的1.4倍，南下68百萬車公里，更是平日的1.5倍之多；北上交通量最大會是9月15日，全天交通量雖僅110百萬車公里，但北上將達64百萬車公里，是平日1.5倍之多。

28處重點壅塞路段方面包括：

9月13日上午6點至下午5點：

南下國1楊梅─新竹系統、

彰化系統埔鹽系統、

國3土城─關西、

快官─霧峰、

國5南港系統─坪林等。

9月14日上午8點至下午4點：

國1南下梅─新竹系統、

彰化系統埔鹽系統、

國3土城─關西、

烏日─霧峰、

國5南港系統─坪林；

下午1點至晚間12點：

北上國1西螺─埔鹽系統、

南屯─后里、

新竹系統─竹北、

國3關西─大溪、

大山─香山、

竹山─中興、

霧峰系統─霧峰、

國5北上頭城─坪林、

國6西向舊正─霧峰系統。

9月15日下午1點至晚間7點：

北上國1西螺─埔鹽系統、

南屯─后里、

新竹系統─竹北、

國3關西─大溪、

大山─香山、

竹山─中興、

霧峰系統─霧峰、

國5北上頭城─坪林、

國6西向舊正─霧峰系統。

中秋連假國道收費措施，高公局說，9月13日至15日連假期間，每日採單一費率，小型車每公里0.9元，無20公里免費；國道3號新竹系統─燕巢系統享8折優惠；凌晨0點至5點國道全線免收費。

僅國道5號高乘載管制

高乘載管制方面，中秋連假僅國道5號實施，9月13、14日上午7點至12點，南下國5南港系統─坪林，14、15日下午2點至晚間9點北上蘇澳─頭城，各交流道都將實施高乘載管制。另外，9月13日全天封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南下入口匝道；9月14日全天封閉國1埔鹽系統南下入口、國1虎尾及埔鹽系統北上入口、國3竹南北上入口；9月15日全天封閉國1虎尾、埔鹽系統北上入口、國3竹南北上入口。

另外，針對國1五股、機場系統、湖口、竹北南向入口，嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋北上入口；國3安坑、中和、土城、鶯歌系統南下入口，竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統、西濱北上入口等易壅塞交流道，會採嚴格匝道儀控管制。

高公局說，連續假期間國道部分路段尖峰時段，交通量遠大於可服務通過容量，發生壅塞在所難免，提醒民眾若要開車出門，務必做好車況檢查及蒐集各項交通疏導措施，掌握即時路況，彈性調整行車路線，避開壅塞路段；並呼籲多遵循國道分流原則，南北長途走國3、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸。

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