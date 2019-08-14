中秋連假 高鐵將加開143班列車疏運 8/16開放訂票

2019-08-14 10:33

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今年中秋節有3天連續假期，台灣高鐵公司表示，將於9月12日至16日規劃中秋節假期疏運，期間加開143班次列車，南下65班、北上78班，總計5天共有863班次提供旅運服務，並維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」；中秋連假高鐵車票將於8月16日凌晨0點起開放訂票。

台灣高鐵公司經檢視連續假期旅運特性，考量連假收假日北上晨間時段，對號座需求較自由座高，將於9月15日北上晨間時段增加對號座車廂數，部分車次調整為10節對號座車廂，僅剩第11、12車為自由座車廂，以滿足旅客的訂位需求；其他時段車次依據旅運需求仍規劃提供3至5節自由座車廂。

中秋連假疏運期間，高鐵仍維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，共有255班次列車適用「早鳥優惠」，佔疏運期間總班次近30%；旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享有早鳥65折、8折或9折優惠。此外，疏運期間仍適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，定期票、回數票均照常使用，效期不另展延；但「25人以上團體優惠」及「校外教學優惠」等專案則暫不適用。

高鐵公司表示，旅客於8月16日凌晨0點起，就可透過便利超商、網路訂票系統、T Express手機購票系統、語音訂位系統，或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購中秋節假期去、回程車票。另外，中秋假期疏運期間仍提供高鐵假期、飯店聯票與交通聯票等多樣化優惠旅遊產品，方便旅客彈性規劃旅程。

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