台中跨年晚會首度到太平 地方擔憂會有這些問題...

2019-08-14 18:28

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長盧秀燕昨（13）日宣布今年跨年晚會副場將首次移師太平區，在太平體育場舉辦。當地市議員蔡耀頡、張玉嬿今日指出，他們支持市府在太平舉辦大型活動，太平體育場周邊道路狹窄、住宅大樓林立，旁邊還有醫院，擔心屆時不但交通一團亂，還會影響居民、醫院病患的安寧，呼籲市府盡早提出妥善的配套方案。

蔡耀頡表示，他接到許多民眾反映，太平體育場周邊道路狹窄，附近雖有立體停車場，但月租車輛占了大部分，過去太平體育場曾辦過大型選舉造勢活動，有遊覽車接送支持者，交通就已經一團亂，跨年晚會人潮更多，交通恐將癱瘓。

蔡耀頡、張玉嬿也說，太平體育場旁是住宅區，長安醫院又近在咫尺，跨年晚會恐影響居民、醫院病患的安寧，市府應速與地方溝通，做好交通、公共安全、環境維護等配套措施，別讓居民惡夢成真。

另外，議員張耀中表示，市區很多場地適合舉辦跨年晚會，尤其南屯區文心森林公園有很豐富的大型活動經驗，如果太平體育場後續評估不妥，改到市區舉辦是個不錯的選擇。

爭取跨年晚會到太平的議員李麗華則說，太平體育場場地夠大，經常有大型活動在此舉行，距離跨年晚會還有時間，她會督促新聞局做好相關規劃。

對此，新聞局長吳皇昇表示，市府會妥善處理跨年晚會交通維持工作，並要求得標廠商提出完整的交維計畫送市府審查，交通局、警察局等相關單位也會一起協助；而太平體育場周邊的長安醫院，市府也會一併納入考量，研擬完善的配套措施，避免過度影響安寧。

對於改到文心森林公園的建議，吳皇昇指出，文心森林公園目前已規劃為台灣燈會的副燈區，市府今年在活動規劃上，市區將有耶誕晚會，而且會很特別，原縣區則有后里和太平的跨年晚會，希望讓台中市度過快樂的耶誕及跨年。

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