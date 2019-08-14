彰縣府推減香少紙錢 普度卻公然燒紙錢

2019-08-14 18:21

〔記者張聰秋／彰化報導〕真夠誇張！明天（15日）就是中元節了，彰化縣政府環保局積極推動減香、紙錢減量、紙錢集中燒等環保祭祀，不過，縣府行政處今天提前普度，儀式結束後竟然就地燒起紙錢，陣陣煙霧伴隨燒金紙的燃燒味，讓洽公民眾看了傻眼，直呼縣府所為，怎麼與宣導政策背道而馳？給人負面觀感。

普度儀式由行政處號召各局處室於縣府中庭前廣場舉辦，縣長王惠美帶領縣府各科室主管進行祭典，全體與會人員雙手合十，王惠美手持1柱馨香祭拜，其他人員雙手合十，行動響應減香環保祭祀。

不過，約下午3點30分左右，工作人員進行祭典收尾，廣場祭拜桌前和草地旁步道區，竟然各出現1個金鐵桶，以及1個用鐵網架高的爐子，工作人員沒想太多，當眾就把祭拜地基主和好兄弟的金紙，各放進鐵桶和爐子裡面燃燒。

記者靠近拍攝燒金紙的畫面，工作人員也不覺有異，繼續燒金紙，路過民眾聞到味道，直言不是叫大家響應紙錢集中燒，自己怎還燒？作為不是自打嘴巴嗎？

有民眾覺得不妥，卻也有民眾認為，祭拜地基主和普度好兄弟，減量現場燒，其實也不用大驚小怪。

對此，行政處長蔡松輝表示，現場的確有燒金紙，不過，只是循往例依照民間習俗，象徵性燒祭拜主桌前的少量金紙，請好兄弟領取，各科室自備的金紙，全數都交給環保局處理，今年縣府既減香，更減紙錢祭拜量，金紙也比去年至少減少一半，各方面都已盡量達到環保祭祀的要求，至於當場「意思意思」燒給普度公的紙錢，內部會檢討明年是否不再比照往例辦理，直接取消，也一併交給環保局統一處理。

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