海洋獨立音樂大賞十強公布 貢寮海祭8/30熱力開唱

2019-08-14 18:34

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市貢寮國際海洋音樂祭「海洋獨立音樂大賞」入圍決賽十強名單今天公布，10組樂團將在8月30日到9月1日的海祭爭奪象徵最高榮譽的「海洋旗」。新北市觀光旅遊局長張其強說，另外，在17日、18日於淡水漁人碼頭舉辦「夏日原創音樂」作為暖場，屆時邀請金曲樂團茄子蛋等多組樂團表演。

30日10組DJ互尬 北台灣最大電音趴

今年的貢寮海洋音樂祭比去年延後一個多月時間舉辦，張其強說，屆時天氣稍微涼快並且能配合國際沙雕節，讓前來的遊客可以聽音樂、看海景外也欣賞沙雕藝術，在8月30日晚間也有10組台灣知名DJ互尬，堪稱北台灣最大型的迷幻電音趴。

連續3天的海祭邀請吳青峰、八三夭、頑童MJ116、Tizzy Bac等強大卡司，以及海洋獨立音樂大賞入圍的10組樂團競爭，將在8月31日進行決賽，總計多達87組國內外獨立音樂創作樂團，帶給民眾最嗨音樂饗宴，活動全程免費入場。

17、18日漁人碼頭 茄子蛋等樂團暖場

觀旅局說，17日、18日下午5點在漁人碼頭舉辦「淡水漁人舞台」則是海祭的前哨戰，邀請茄子蛋、甜約翰、小男孩樂團、鏽鉚釘、勞動服務、Project88等樂團開場，另外，市府也與中國信託合作，只要民眾到進入「2019新北市河海音樂季」活動官網票選，就有機會獲得空氣清淨機、氣炸鍋及咖啡機等獎品。

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