Pbike有助改善屏東車站單車違停 警方建議增設

2019-08-14 17:19

〔記者李立法／屏東報導〕屏東車站昔日單車違停亂象以及交通隊拖吊場單車爆棚畫面已不復見，警方認為除與車站環境改變有關，市區公共自行車Pbike的普及才是最大因素，通勤族及學生不再把騎來的單車隨意停放，警方拖吊量大減8成以上，建議增加車站Pbike租賃站，紓解尖峰時段一車難求現況。

屏東縣警局交通隊拖吊場過去常見塞滿待領的單車，多數是從屏東車站周邊拖吊的違停單車，每輛拖吊費加保管費從150元起跳，因多半無人領回，警方平均每半年要拍賣一次以清空場地，上千輛逾領單車被得標業者當成廢鐵處理，不僅可惜，也造成警方拖吊業務負擔，但這樣的畫面近年來已不復見，最近半年來才僅處理掉200多輛逾領單車。

警方認為，屏東車站更新及周邊環境的改造，包括增設停車場，讓單車違停問題獲得改善，但主要原因應是市區Pbike的普及化，通勤族尤其是學生，不再把騎來的單車隨意停放在車站附近，改騎Pbike代步，但距離車站最近的租賃站僅慈鳳宮一站，下車後得步行好幾分鐘，且數量只有幾十輛，尖峰時段學生常搶成一團，建議在車站周邊增加租賃站，方便通勤民眾使用。

縣府交通旅遊處長黃國維表示，縣府定期對Pbike各租賃站使用率進行檢討，因涉及到公共支出，不論是調整或增設站點都要審慎評估，慈鳳宮租賃站腹地有限，縣府將針對當地Pbike的使用情形，研議是否在車站周邊增設租賃據點。

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