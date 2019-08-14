大雨沖刷 雲林二崙大義崙大排護岸崩塌

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣二崙鄉大義崙大排護岸疑因大雨沖刷，今天出現約10多公尺崩塌，避免危及防汛道路安全，縣府已拉起封鎖線，請民眾改道，同時已通知廠商搶修。
二崙鄉大義崙大排埤塘寶塔旁護岸不敵昨天滂沱大雨崩塌，不僅護欄掉落河中，防汛道路路基與柏油也都出現沖蝕，由於氣象預報這幾天仍有可能發生大雨，居民憂心崩塌情況擴大，危及鄰近地區安全，要求縣府趕緊搶修。
縣府水利處長許宏博表示，縣府接獲通報已派員前往勘查，於防汛道路入口處拉封鎖線，請民眾不要通行，以免發生危險，也通知廠商儘速完成搶修。
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〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣二崙鄉大義崙大排護岸疑因大雨沖刷，今天出現約10多公尺崩塌，避免危及防汛道路安全，縣府已拉起封鎖線，請民眾改道，同時已通知廠商搶修。
二崙鄉大義崙大排埤塘寶塔旁護岸不敵昨天滂沱大雨崩塌，不僅護欄掉落河中，防汛道路路基與柏油也都出現沖蝕，由於氣象預報這幾天仍有可能發生大雨，居民憂心崩塌情況擴大，危及鄰近地區安全，要求縣府趕緊搶修。
縣府水利處長許宏博表示，縣府接獲通報已派員前往勘查，於防汛道路入口處拉封鎖線，請民眾不要通行，以免發生危險，也通知廠商儘速完成搶修。
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