田間設網捕鳥 花縣府：需經主管機關同意

2019-08-14 15:48

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣有農民在田間設網捕鳥，網上除掛著鳥屍，還有活鳥奄奄一息不斷掙扎，影片被網友拍下後上傳臉書引發民眾撻伐，但有農友抱屈「鳥類危害作物才出此下策」。花蓮縣府農業處表示，架設鳥網需經主管機關同意，若不慎獵捕到保育類動物將開罰。

農民在作物收成期時，為防「鳥害」逕自架設鳥網行徑時有所聞，花蓮有民眾近日發現吉安太昌部分田間被人掛上鳥網，上頭還卡著鳥屍，直呼「殘忍！」警方目前雖尚未接獲檢舉，也沒傳出有保育鳥類受害，但掛捕鳥網行為已被通報至農業處。

縣府農業處長羅文龍表示，部分農民為護衛稻榖或防止作物遭麻雀、斑鳩等鳥類侵害，會在田間架網捕鳥，但架設鳥網需經事業主管機關同意，若不慎獵捕到保育類動物，可依違反野生動物保育法，處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰款；目前將派員巡視田間，了解掛設鳥網狀況。

李姓農友透露，多半農民為維持生計，才會出此下策掛設鳥網，非有心害死野鳥，也沒販賣圖利，過去是會使用物理防鳥方法，如立稻草人、吊掛反光帶或廢棄光碟，但只有一開始有效，鳥類習慣固定驅鳥方式後，就再也不怕。

警方指出，每年鳥網纏死保育鳥類事件層出不窮，建議農民可使用空拍機、太陽能驅鳥器或農用雷射等裝置驅趕野鳥，以免觸法；若經主管機關同意可架設鳥網，也應定期積極巡查鳥網，將捕捉到的非目標物鳥類進行野放，或採用改良式阻隔網，使用隔離網取代鳥網，避免鳥網纏繞鳥類造成傷害。

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