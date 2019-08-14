滿滿海味！櫻花蝦、紅蘿蔔製蛋捲 蘇澳海事摘科展亞軍

2019-08-14 15:40

〔記者張議晨／宜蘭報導〕蘇澳海事高2學生陳思羽、陳佳峻，利用櫻花蝦高鈣特點，與紅蘿蔔、米穀粉混和，製成飽含海味的「櫻蝦米蘿捲」，兩人透過一連串實驗，驗證「櫻蝦米蘿捲」的營養價值，在今年全國科展農業與食品學科，摘下亞軍殊榮；兩人昨抱著獎盃異口同聲說，「努力終於有代價」。

就讀蘇澳海事進修部水產食品科的陳思羽、陳佳峻，高一時兩人就是莫逆之交，食品科課程涵蓋中、西餐飲教育。課程中利用紅蘿蔔製作的「雕花」，使用結束後幾乎丟棄不用，常造成食材浪費，兩人於是將紅蘿蔔廢材加工處理，與宜蘭在地特產櫻花蝦結合，開發海味獨特的「櫻蝦米蘿捲」。

陳思羽說，櫻花蝦鈣質含量為同份量牛奶的兩倍，且富含可幫助鈣質吸收的維生素D；紅蘿蔔則富含類胡蘿蔔素，具有高抗氧化性特點，兩者結合後的加工食品，營養價值高。

考量部分民眾對麵粉所含的麩質過敏，「櫻蝦米蘿捲」主原料捨麵粉不用，改以米穀粉代替，從研發製產品完成，歷時近1年半。為了驗證蛋捲的營養價值，兩人還在實驗室反覆實驗，以充足的數據獲得評審青睞。

陳思羽說，雖然蛋捲製作看似簡單，但他們仍吃盡不少苦頭，例如要增加保存期限，並保留最多營養，原料粉的乾燥時間就失敗多次，最後才找到適當的區間，另外，產品封裝等，避免空氣、水分滲入造成產品變質等，他們也來回測試多次。

櫻花蝦每台斤150元起跳，為了產品，兩人花盡所有零用錢，即使亞軍可獲2萬元獎金，也須優先用於產品改進上；陳思羽、陳佳峻說，「櫻蝦米蘿捲」只是開始，希望繼續以在地食材開發不同的食品，朝市場商品化發展。

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