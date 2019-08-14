女子騎車上班被洪流沖走殞命 家屬悲憤要韓國瑜給真相

2019-08-14 15:16

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄36歲林姓女子昨天上午騎機車出門上班，途中行經岡山區崑山西巷一處施工工地，當時水淹及腰，林女不慎被洪流沖走，被發現時已氣絕身亡；高雄市長韓國瑜昨天原打算去慰問家屬，但家屬以「要忙後事」為由婉拒，但韓國瑜今仍前往橋頭殯儀館慰問，但因慰問過程被韓國瑜以「尊重家屬」為由拒絕媒體拍攝，事後林女家屬表示，有要求韓國瑜調查交出真相。

林女的姐夫說，妹妹騎車經過該路段時，當時明明已經水淹及腰，但路的兩端竟然沒有拉起封鎖線，也沒有人員在現場管制車輛進出，加上水利局施工的工地挖了一個大洞，也沒有用鐵板把路面鋪上，更沒有看到護欄等防護設施，他們已要求檢警介入調查是否市府有疏失之處，並不排除爭取國賠，要替枉死的妹妹討回公道。

韓國瑜表示，家屬的內心非常悲痛，市府團隊完全能體會家屬的感受，他除了要求水利局儘速釐清有無過失之責外，未來遇到豪雨來襲，除了水利局要主動確認各工地狀況外，也將要求轄區警分局和派出所的員警到自己的管區進行複查、拍照，確認工地是否安全，透過雙向檢核的方式，避免類似情況再發生。

韓國瑜也向家屬承諾，未來死者的喪莾費將由市府全部承擔，等家屬情緒穩定後，會請家屬和水利局、包商和保險公司來談責任認定和賠償問題。韓說，這是一次血淋淋的教訓，沒有宣布停班停課，是因當天雨量沒有達到標準，不能為了讓部分的人開心，卻讓企業主受影響，還是要按照標準來做事。

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