雨後驚見天坑？南投151線坑洞惹議

2019-08-14 14:35

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣鹿谷鄉內湖村對外聯繫要道151線（興產路），近來因陰雨綿綿，導致路面坑坑洞洞情況更加嚴重，其中，有1處坑洞更大到讓人有驚見「天坑」之感，還造成部分民眾的汽車輪胎被刮傷或爆胎，可說是險象環生，希望縣府能儘速改善。

縣道151線，不但是內湖村民進出聚落的唯一孔道，也是聯繫溪頭、杉林溪等景點的觀光動線，每天車水馬龍，不過，位於內湖聚落長約1.5公里的路段，地方民眾慣以「興產路」稱之。

民眾說，興產路10多年來未曾重新封層，路況可說是151線所有路段中最糟的，處處可見大小不一的補丁痕跡，不但不美觀，也危及民眾進出安全，如今下了幾天雨，便又出現大小不一的坑洞，建議縣府與其像貼膏藥般東補西補，倒不如全面重鋪柏油封層。

南投縣府工務處長陳錫梧指出，該處對內湖村民的心聲，十分重視，不過，前提是「鹿谷鄉和雅、內湖2村自來水供水延管工程」，完工迄今已半年多了，水公司仍在進行用戶管線接管工作。

依「南投縣道路管理自治條例」規定，除非管線爆裂影響交通等意外因素，不然，已封層的路段，3年內絕不容許管線單位開挖，因此，目前只能先以修補方式將興產路坑洞填平，並希望水公司能加施工進度，如此縣府也才能順應民意全面進行柏油封層工作。

自來水公司竹山營運所表示，「鹿谷鄉和雅、內湖2村自來水供水延管工程」，受益戶總共有168戶，目前採取一邊受理申請、一邊施工方式進行，並再次提醒用戶儘快提出申請，以利該接管工作早日竣工。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法