榕樹遭斷頭枯死 民怒批韓國瑜不聞問

2019-08-14 11:33

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市區榕樹遭齊頭修剪枯死，民眾怒批，市長韓國瑜爬樹勘災，卻無視人為修剪導致「內傷死亡」。

韓國瑜曾爬上前鎮區勞工公園外一棵榕樹，樹幹龐然、樹冠茂盛，被網友封為「國瑜樹」，不過，同區高雄市中正高工通學步道榕樹，2年前遭斷頭修剪引發「內傷」枯死，殘骸可見樹枝炸開慘狀。

高雄愛樹人協會成員今天到樹旁哀悼，形容樹枝炸開為枯死前奮力冒芽，「絕命求生」，怒批韓國瑜選前簽署「高雄市樹木保護施政承諾書」，選後爬榕樹找登革熱病媒蚊，竟無視同區枯死榕樹。

協會團長莊傑任表示，台北市立法規定樹木修剪規範，禁止斷頭等不當修剪，韓市長選前承諾比照，選後卻不聞問，也沒修法重罰斷頭修剪。

莊傑任強調，樹木修剪重殘死亡期約2-5年，民眾不易發現，若要追究公共財產毀損責任，承辦及修剪人員多已驗收取款更換。

中正高工教務團隊上午帶剪樹包商會勘，校方指出，2年前整理通學步道樹叢，路旁公園樹蔭茂盛，民眾多認為「很陰」不敢靠近，修剪樹葉後明亮很多，但可能步道地基壓縮到樹根擴展，會與廠商溝通採專業修剪，避免樹枝死亡。

愛樹團體指出，斷頭修剪又名截幹修剪法（TOP），會擾亂根冠比，並讓樹皮直接曝曬陽光，截斷傷口會遭害蟲侵擾滋生病原菌，以榕樹為例，易感染褐根菌死亡。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法