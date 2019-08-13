高市鳳山溪變黑水溝 打撈100多噸魚屍

2019-08-13 23:52

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山溪近來再傳變色，整條河川又黑又臭，全長超過1公里，造成魚蝦死亡，水面還泛一層油，地方不滿變成黑水溝，要求市府提出解決之道；水利局今打撈100多噸魚屍，環保局先採樣送驗，並派員加強稽查。

鳳山溪近來一路從濟安橋，綿延到大東公園旁，全長超過1公里，連日來變得又黑又臭，造成沿線魚蝦死亡，地方不滿美麗河川變樣，淪為一條黑水溝，水面還浮著一層油，要求市府檢討改善。

經查鳳山溪上游支流鳳山圳原本有截流，污水引到污水廠處理後再排放，但因日前豪雨造成鳳山圳渠底破損，水利局趕在颱風來襲前夕，緊急辦理渠底災修工程，污水改道經滯洪池後，再排入鳳山溪。

值得一提的是，鳳山圳流域以工業及農業區為主，只有少數住宅區，還未施作用戶接管，污水直接引入滯洪池，加上池內有魚群，連帶造成死魚，再排放至鳳山溪，影響水質變成黑龍江。

地方懷疑工廠趁颱風天前後偷排，剛好利奇馬颱風偏離，帶來雨量又不大，無法及時稀釋排放，造成鳳山溪又黑又臭；環保局未排除偷排的可能性。

大東公園志工隊長林南勝不滿鳳山溪變成黑水溝，造成死魚、死蝦是慘不忍睹，影響地方居民的生活品質，要求相關單位有所作為；北門里長謝秀霞要求環保局加強稽查，才能杜絕不肖工廠偷排，污染居民的生活環境。

水利局今撈除100多噸魚屍，並將滯洪池內污水，全數截流至污水廠處理，另水質淨化場也已完工，未來較乾淨的水體，才會排放鳳山溪；環保局已採樣送驗，報告預計2周出爐，加強稽查上游事業單位。

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