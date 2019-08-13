6歲後沒見過母親 「1919陪讀計畫」讓她重拾信心

2019-08-13 23:56

〔記者楊綿傑／台北報導〕適時的協助弱勢家庭孩子，就能夠讓他們有翻轉人生的機會！今年剛考上花蓮女中的小希，生長在隔代教養家庭，6歲後再無見過母親，父親也因工作1年才相聚1次，基督教救助協會推動「1919陪讀計畫」，在課業、品格、才藝等多方面提供協助下，小希不只曾在全國國中美術比賽獲名次，也考上理想學校。

根據統計資料，去年台灣每天有149對夫妻離婚，基督教救助協會也統計去年所資助的2662位學生，發現國小生雙親有婚姻關係的，只有49.8%，而國中生只剩39.9%。由隔代或被親戚照顧的孩子約占20%，很多都是從小爸媽就缺席的孩子。

由阿嬤照顧的小希就是其中一個例子，小希6歲後，就不曾再見過媽媽。因爸爸長期在外地工作，1年才能回來1次，姊弟3人便由阿嬤照顧。小五時，小希與弟弟們到花蓮東昌1919陪讀班，因為接受陪讀班的多元才藝訓練，原本連識譜都有困難的小希，不到3個月就能彈出完整的曲子，這也激起她追求夢想的勇氣。

在陪讀班老師亦師亦友陪伴之下，加上生活上、心理上的協助及輔導，小希在自己努力之下，不僅品學兼優，還曾得過全國國中美術比賽花蓮縣初賽西畫組第2名，今年也順利考上第一志願花蓮女中。她表示，希望有一天能成為歌手、作曲作詞家，能在舞台上唱歌給大家聽。已經罹癌的阿嬤也表示欣慰。

基督教救助協會表示，自2004年開始推動「1919陪讀計畫」，透過全台陪讀班，提供弱勢家庭的國中小學生，免費課輔、品格教育、才藝訓練、營養晚餐，及家庭關懷，15年來已累計資助超過4萬人次的孩子。而今年陪讀募款計畫邀請藝人賈靜雯擔任活動代言人，她除了分享個人經驗，也跟小希互贈禮物，以身體力行認領了一個偏鄉陪讀班呼籲大眾一起支持陪讀計畫。

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