台中創世水果義賣 幼兒園童應援籌捐款

2019-08-13 20:36

〔記者蔡淑媛／台中報導〕創世台中分院安養30名院民，每個月開銷近130萬元，受到大環境影響捐款節節衰退，今年缺口有兩百多萬，創世今年與小農合作推出兩款水果禮盒義賣，選用台中石岡優質新興梨、花蓮瑞穗友善文旦柚，義賣一半款項捐給台中創世，台中光隆幼兒園小朋友今天也到創世應援，為植物人和家屬打氣。

光隆幼兒園鄰近創世台中分院，近年參加創世集愛袋零錢捐活動，小朋友和家長都很支持，幼兒園說，家長知道創世義賣，主動為小朋友報名參加活動宣傳，昨天小朋友戴上玉兔帽，探視植物人，載歌載舞，並彩繪柚子，送給家屬打氣，讓家屬好窩心。

創世台中分院院長陳韋龍說，在台中院安養30名院民、到宅服務近130個家庭，入住以低收與中低收入戶為主，低收入戶未收取任何費用，中低收入戶收取3千至6千自負額，安養耗材包括尿布、奶粉、抽痰管等階由創世支出，平均照顧每人每月約需4萬至6萬元。

創世經費來源9成來自於社會企業與大眾的小額捐款與發票中獎收入，但在物價高漲與發票量募集減少的衝擊，今年缺口高達2百多萬，捐款也比去年同期短少2成以上，成為創世重大負擔。

陳韋龍說，創世水果禮盒義賣由產地直銷，品質保證，不僅幫助小農，還可幫助安養院設備更新，更能二次公益認購，轉贈弱勢家庭，文旦去年賣出1萬斤，讓人感動，今年希望能賣到1萬5千斤，呼籲各界響應。

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