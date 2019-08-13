北市推「城市導引員計畫」 讓街友推展城市觀光

2019-08-13 16:28

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市萬華是不少街友聚集的地方，台北市為培養弱勢街友工作能力、協助重返職場，新創「城市導引員計畫」，讓街友在捷運出口等處舉觀光告示牌，化身為推展城市觀光的第一線人員。

台北市政府勞動局將於8月15日起的每週四推動「城市導引員計畫」，讓街友可以化身推展城市觀光的第一線人員。這些街友將在捷運龍山寺一號、二號出口、西園路與廣州街口等處舉牌，牌上印有中、英、日、韓文語言的標示，提供觀光客方向指示。

北市就業服務處處長游淑眞表示，街友們可藉由「城市導引員計畫」以工代賑，工作半天（約上班3至4小時）可獲得5百元的薪資。就服處已針對10多名街友進行相關訓練，內容包括職業道德、萬華附近地點與文化古蹟介紹，就服處也協助街友們養成清潔度、準時與正常生活習慣。

目前城市導引員計畫每週僅有一天，不過未來勞動局會視狀況進行調整。游淑眞也希望參加計畫的街友可以成為其他街友的典範，讓更多人願意加入行列。

就服處表示，城市導引員計畫除了能做為街友返回職場的跳板，也能給予街友在各觀光景點提供導引服務之工作機會，讓社會大眾看見街友自食其力工作生活的實際樣貌，對於北市觀光貢獻心力。

至於未來是否會訓練街友成為介紹北市的導覽員，游淑眞坦言，都市導覽需要較多專業、文化相關知識，目前還無法做到。

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