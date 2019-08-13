二仁溪暴漲田寮水淹一層樓 韓國瑜勘災時水已退

2019-08-13 16:19

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市連夜雷雨交加，導致二仁溪水暴漲，田寮區西德里新路和崇德里小滾水聚落清晨水淹近一層樓高，阿蓮區的中路橋、石安橋也遭暴漲溪水淹沒，高雄市長韓國瑜上午10點半前往田寮崇德橋視察，由於新路和小滾水聚落淹水已退，韓直接轉往阿蓮勘災。

高雄市政府新聞局今天上午9點27分通知媒體，韓市長10點將前往田寮區崇德橋、10點40分前往阿蓮區中路橋勘災，但韓直到10點半才抵達崇德橋，由於西德里新路和崇德里小滾水聚落積水已退，韓在崇德橋聽取簡報說明並稍作停留後，即轉往阿蓮中路、石安勘災。

工務局長吳明昌表示，二仁溪今天早上最高水位達16.8公尺，由於預警警戒設定在16.4公尺，因此上午7點50分當二仁溪水位超過預警警戒即實施封橋措施，將等到水位降至14.4公尺再開放通行。

議員李亞筑表示，二仁溪暴漲時，月世界的泥岩氾濫成災，從上游流下的枯枝雜木也經常卡在崇德橋面，她建議提高崇德橋高度，並加強二仁溪清淤；吳明昌回說，崇德橋興建於1996年，受到國道三號4米6的高度限制，橋面提高將會牴觸國三的高度限制，如興建大橋跨越國三，總工程經費約需6億多元，基於市府財政考量，目前採加強二仁溪清淤和清理雜亂樹枝的雙管齊下措施。

水利署六河局課長表示，從民國103年起至今，該局已從二仁溪清淤100多萬立方公尺土方，總經費1億2千萬元，每年都從二仁溪上、下游清掉10萬立方公尺土方，因此今年沿岸溢淹情況大有改善。

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