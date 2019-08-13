菸蒂可以換錢？新北環保局辦兌換還可抽5千元禮券！

2019-08-13 15:28

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環境保護局為減少菸蒂污染環境，首度推出撿拾2百根菸蒂換市價21元的3公升專用垃圾袋一包、6百根可兌換市價72元的環保兩用袋（10公升）一包，並可兌換摸彩券參加抽獎，最大獎為5千元禮券，環保局發言人孫忠偉說，活動試辦至10月31日止，視成效決定是否繼續辦理，目前已有許多社區長輩躍躍欲試，「摸蛤仔兼洗褲」既可運動健身、又可節省垃圾袋開銷。

環保局環境衛生管理科長李長奎說，隨手亂扔的菸蒂已成為污染海洋的主要垃圾之一，新北市將擴大取締隨手亂扔菸蒂的違規行為，另鼓勵民眾加入撿拾菸蒂行列，即日起至今年10月31日止，民眾只要在新北市境內撿拾菸蒂達一定數量，即可至各區清潔隊兌換獎勵品。

李長奎指出，隨手亂丟菸蒂不僅造成環境問題日益嚴重，歸納清潔隊員執行清掃工作時的發現，菸蒂體積雖然小，卻是環境中常見的垃圾之一，且以餐廳外的人行道、便利商店門口的騎樓、樹蔭下及海邊最多，不只影響市容、阻塞下水道，甚至破壞海洋生態。

因此環保局除透過清潔隊員加強清掃及稽查人員從源頭積極取締外，今年首次舉辦「家園無菸蒂行動」，規劃雙重獎勵，第一重獎勵為每撿拾2百根菸蒂、6百根即可分別兌換專用垃圾袋（3公升）及環保兩用袋（10公升）一包作為獎勵品；第二重獎勵為每撿拾2百根菸蒂可兌換摸彩券一張，最大獎為5千元禮券，二獎2千5百元（2名）及三獎5百元禮券（10名）。

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