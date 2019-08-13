一生一次機會！身分證字號若遇不雅諧音 可修改

2019-08-13 15:00

［記者洪美秀／新竹報導］名字可以改，身分證字號若遇不雅諧音也可以改，但一生只有1次修改機會！新竹市府戶政事務所表示，最近有民眾認為身分證字號有「5151」，與救護車鳴笛聲「OE-OE」神似，有的是「1987」與諧音「你很白癡」雷同，因而向戶所申請更改身分證字號，經戶所人員了解後，已為民眾申請更改，不過身分證字號更改仍由電腦隨機選號，無法自選。

新竹市戶政事務所指出，多數民眾來申請身分證字號變更，多認為字號內的數字因諧音不雅或不吉利而希望更改，例如有張先生因身分證字號有「5151」，認為與救護車鳴笛聲諧音不吉利，影響身心，且從小大小傷不斷，希望更改字號，另有鍾小姐因身分證有4個4，認為不吉利，更因此影響婚姻嫁娶，也到戶所要求更改。

戶所人員表示，依內政部《姓名條例》，若因姓名諧音或文字不雅，當事人可申請改名，一生有3次機會，另內政部也函釋，身分證字號扣除第1碼後的8碼中，若有3個「4」或尾碼是「4」，或諧音不雅如「574」等，可申請更改，但一生只能1次，號碼由電腦隨機選號。

此外，戶所人員統計，身分證字號因「4」諧音似「死」，另外像54（我死）、84（爸死）、74（妻死）、24（餓死），或者44（死死）、414（死一死）等，都被視為大凶數字，也成為熱門換號原因。

其他「諧音不雅」提出變更者，像「7676」，諧音「去了去了，起落起落」，或「54387」諧音「我是大白痴」、「5320」諧音「我像惡鄰」、「1978」諧音「你很奇葩」、「1987」諧音「你很白痴」、「1938」諧音「你很三八」等，基於民眾民俗觀念，大多能如願變更。

戶所人員表示，身分證統一編號是識別個人身分的專屬代碼，首重安定性，其變更不像更改姓名那麼寬鬆，需考量管理具有隱定性、識別性、正確性及專屬性，原則上不宜任意變更。但考量國人傳統觀念對「4」的忌諱，會例外准予變更，但一生僅限1次機會。

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