綠色和平調查：六都家庭每週從10大零售通路買回2.2億件塑膠

2019-08-13 13:02

〔記者劉力仁／台北報導〕中元普渡快到，各大零售通路紛紛祭出折扣戰，綠色和平今天公布六都「你家超市垃圾有多少」調查，估計每週可能買回超過2億2千多萬件塑膠產品或包裝，但業者無改善意識，成為塑膠危機。

綠色和平從六都招募36戶家庭共91人參與，以民眾自身平常採買的習慣，連續7天拍照記錄在全聯、家樂福量販店、家樂福便利購、7-Eleven、全家便利超商、大潤發、Costco好市多、愛買、頂好與美廉社等10間零售通路購物所產生的塑膠製品與塑膠包裝。

綠色和平以內政部縣市戶數的統計資料推算出，六都所有家庭每週從10大零售通路，可能買回超過2億2千多萬件的塑膠，平均每戶每週從這些零售通路帶回約35個塑膠製品及包裝。

調查顯示，在這些零售通路中，常見的塑膠袋、塑膠膜、塑膠盒、塑膠托盤與網袋，36戶家庭一週內就會買回家大約493件，若以六都的戶數結構推算，六都全部家庭一週內共買回約8810萬件，通路業者搶攻的飲料市場所製造出的飲料杯、杯蓋與吸管也很可觀，以六都的戶數結構推算，六都全部家庭一週內共買回約2356萬個，寶特瓶則在一週內被買回約2475萬個，保麗龍製品有1894萬件，其他非自有品牌的塑膠包裝，如零食餅乾、吸管套等包裝，也有6667萬件。

綠色和平減塑專案負責人張凱婷表示，通路業者擁有上架商品、包裝方式與促銷模式的決定權，綠色和平今年3月發起超市減塑連署已有10萬人加入，希望企業公布塑膠使用量，承諾減塑目標，制定減塑計畫。

綠色和平訪談兩家回收業者，業者表示，這些被民眾買回的塑膠製品，屬於實務上難以回收的比例約為62%，包含塑膠膜、塑膠盒、塑膠托盤與網袋、飲料杯、杯蓋與吸管及其他塑膠類等；其中，其他塑膠類多屬於複合材質，本來就不屬於回收項目。

業者表示，這些塑膠廢棄物因為混雜後不易分類，分選效率不佳，導致再製後的品質不好，回收價格低，沒有廠商願意購買，人工揀選也相對耗時，而難以進入回收循環，最後只能被當一般垃圾丟棄，由焚化或掩埋處理。

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