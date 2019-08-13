好美！新竹站全新公廁今啟用 入口能看光影變化

2019-08-13 11:16

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵新竹火車站公廁大升級，歷經7個多月的改建整修，於今日上午正式開放啟用，入口處採用鋼構玻璃帷幕使空間呈現高度通透性，穿越鋼構玻璃帷幕的陽光，從早晨到傍晚，能夠看到不同的光影變化；廁間隔間改為溫馨木質色調，壁面更延伸新竹火車站古蹟的灰色立面，搭配同色系石英地磚兼顧止滑效果，提供旅客更多元友善的如廁空間。台鐵局表示，後續將邀請新竹市政府、新竹市環境保護局到站，進行公廁考評及公廁特優場所認證。

台鐵新竹站站長呂永權表示，新公廁提供更多元友善的空間，更提高坐式廁間比例，男廁部分增加2間坐式廁間，女廁除保留原有9間蹲式廁間，再增加6間坐式廁間，相信能解決火車到站後，湧入大量如廁人潮情況。這次改建也增設專屬「無障礙廁所」，內設有小巧可愛迷你兒童馬桶，男女廁洗手台貼心設置兒童洗面盆，打造親子友善如廁環境。

新竹火車站公廁配合車站營業時間，開放時間為每日上午4點30分至隔日凌晨12點40分，台鐵局呼籲民眾使用時能共同維護環境整潔、愛惜公物。

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