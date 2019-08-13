中市「多元化計程車」10月上路 進口豪華車載客

2019-08-13 10:34

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府推動「多元化計程車」服務，由大都會平台科技、仲利交通、台灣大車隊、怡美交通及中華大車隊5家業者取得籌備資格，將於10月上路。市府交通局今日表示，有別於傳統小黃計程車，多元化計程車無黃色車身及車頂燈，不在路上巡迴攬客，採全預約載客，業者將引進進口豪華車款，並依不同車種計費，費用介於小黃計程車1至2倍間，讓民眾享有全新乘車服務。

交通局長葉昭甫指出，為提供民眾多元優質計程車服務，交通局日前召開多元化計程車評選會，共有7家業者送件申請，經專家、學者評選出大都會平台科技、仲利交通、台灣大車隊、怡美交通及中華大車隊5家合格業者，業者須於3個月內籌備車隊申請核定，未能於期限內完成籌備者可申請延長1次，以3個月為限。

葉昭甫說明，多元化計程車有別於一般小黃計程車，採全預約載客，不得在路上巡迴攬客，車身跳脫傳統黃色車身，也沒有車頂燈及空車燈，民眾可利用各家業者APP依自身需求預約車輛；此外，乘車資訊透明，透過APP可得知駕駛姓名、車牌號碼、車輛廠牌、預估車資等資訊，還可使用信用卡等行動支付方式付費，並進行服務評鑑及行車軌跡查詢。

他強調，多元化計程車服務兼具彈性費率及優質服務，業者不但提供進口豪華車款，也將積極引進配備無障礙設施的通用計程車輛，方便行動不便者搭乘，創新營運模式將可提升全市計程車產業競爭力。

交通局也呼籲民眾如有搭車需求，請搭乘合法經營的計程車，合法業者受政府監督，搭乘有保障，如出現乘車糾紛才能獲得適時協助。

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