雞籠中元祭五點交管 郵局三點半、市府四點下班

2019-08-12 21:27

〔記者俞肇福／基隆報導〕傳承165年的鷄籠中元祭，今天晚間在中正公園主普壇舉行「開燈放彩」儀式，本週三（14日）晚間舉行中元祭重頭戲的放水燈遊行，蔡英文總統將到場參與：週三基隆市區17點30分至23點進行市區道路管制；基隆市郵局與金山、萬里郵局郵件（掛號、包裹、快遞）收件到15點30分，基隆市政府轄下機關提早到16點下班，請需要洽公的民眾把握時間。

擔任台灣馬祖間的交通船台馬之星，8月14日將提早車、貨載運收件時間為15點到16點，逾時不候。新華航業公司提醒民眾注意。

8月14日雞籠中元祭典放水燈暨遊行活動，活動當天實施交通管制，建議民眾利用大眾運輸前往參加，自行開車者請提前改道，所有車輛禁止進出管制區域。當天市區公車亦會改道，設置臨時站牌調度。

深夜11點的望海巷放水燈現場亦有交通管制，8月14日21點~翌日凌晨2點，台2線自平浪橋頭（潮境公園旁，離調和街約500公尺）至八斗子車站（約為基隆市、新北市市界）路段雙向管制，除大眾運輸客運車輛、管制範圍內居民車輛憑證件及持有工作人員通行證外，所有車輛禁止進出。

放水燈結束後，也有提供國道客運接駁，（國光客運1813）24時望海巷發車，經忠孝東路至台北車站，（大都會客運2088）23時50分望海巷發車，直達市府轉運站。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法