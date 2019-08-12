宜蘭七夕光廊鵲橋延長至18日 與童玩節一起落幕

2019-08-12 20:46

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭情人節活動已在11日閉幕，縣長林姿妙宣布，七夕光廊鵲橋及周邊藝術造景將延長至18日，與童玩節一起落幕。

七夕光廊鵲橋搭建在童玩節會場的冬山河親水公園泊船區，全長139公尺，璀璨耀眼的華麗燈飾，縱橫交織出繽紛之美，入夜後宛如水上銀河，即日起到18日每晚7點到9點亮燈。

宜蘭情人節原本舉辦5天，因利奇馬颱風攪局，縮短為3天，縣府估算，吸引9萬人次遊客，帶來9000萬元觀光產值，鵲橋及周邊燈飾延長，希望成為童玩節另一個亮點。

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