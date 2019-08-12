全球城市小姐台灣區亞軍 「小昆凌」劉宜欣將拚世界賽

2019-08-12 16:40

〔記者洪臣宏／高雄報導〕在全球城市小姐選拔獲台灣區第2名及最佳人氣王的劉宜欣，五官神似藝人昆凌而被稱為「小昆凌」，求學歷程及選美經驗，都是她始料未及，卻讓父母也感受到她的蛻變，高顏值的她即將投入世界賽，她則希望培養出助人的能力，找到人生定位

劉宜欣有著深邃輪廓，加上一口流利英語，總是讓人誤以為混血兒，原來她幼稚園就被父母送去學英文與音樂，小學通過劍橋英文檢定，國中完成全民英檢，多益拿下920高分。

她曾看著念餐飲系的鄰居早出晚歸，還要參與校園勞動服務，相當辛苦，因此完全不把餐飲觀光科系當成目標，念雄商國貿科時，規劃大學就讀傳播或國際貿易系，人算不如天算，統測分發國立高雄餐旅大學國際觀光學士學位學程。

劉宜欣被父母捧在手心呵護，從沒做過家事，進入高餐大後，一切得自己照料，一度不適應，經過住校磨練，大三前往美國南佛羅里達進行為期一年的海外研習，培養出獨立自主個性，煮飯洗衣自己來，父母也讚她更善解人意。

全球城市小姐選拔賽今年在高雄舉行，母親鼓勵她報名，向來低調的劉宜欣拗不過，踏上了選美之路。劉宜欣說，「一旦決定要做，就會全力以赴」，歷經國標舞老師密集美姿美儀訓練，終於脫穎而出。

劉宜欣今年畢業，旋即被延攬進入高餐大服務，同時準備10、11月代表台灣參加大中華賽及世界賽。她說，謝謝父母及學校支持，讓她感受到「施比受更有福」，未來將投入助人行列。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法