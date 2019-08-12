日本高知夜來祭 台灣學童泰雅族舞蹈搶眼

2019-08-12 13:36

〔駐日特派員林翠儀／高知12日報導〕日本盂蘭盆節代表性祭典「夜來祭」12日在高知縣熱鬧落幕，今年共有207隊近2萬舞者參加，連續4天的熱舞吸引上百萬名觀光客到場欣賞。新竹縣玉峰國小和台中弘光科大學今年也組隊共襄盛舉，成為這項祭典少數的外國代表隊之一，積極發展與台灣交流的高知縣知事尾崎正直，親自到場加油與學生們互動。

「夜來祭」（Yosakoi）是在1950年代發祥於高知的一種盆舞，起初是為了振興地方經濟並和四國德島的「阿波舞」較勁，後來擴展到日本各地成為日本夏天重要的代表性祭典，包括北海道知名的「YOSAKOI索朗祭」等全國各地盆舞都是源自高知夜來祭。

夜來祭盆舞的主要特色除了前進式的舞步之外，舞者手持「鳴子」的響板配合節奏敲出輕脆的卡噠聲，最高150人的隊伍配合前導花車播放的民謠，以整齊的舞步和卡噠聲響在市街上行進，路旁民眾則手持扇子朝著舞者搧風表達最高的敬意。

今年進入第66屆的夜來祭從9日到12日共舉辦4天，9日晚間在高知市中央公園大舞台舉辦的前夜祭，由去年得獎的22個團隊暖場炒熱氣氛，與知名女星蒼井優結婚的搞笑藝人山里亮太，以夜來祭親善大使身分上場，在尾崎的介紹下引起全場熱烈掌聲。

10日與11日的本祭在高知市的16個會場舉行，到處都可以看到來自全國舞者穿著色彩鮮豔日式舞衣，在豔陽天下熱舞，12日為全國大賽和後夜祭，今年由埼玉縣化妝品公司贊助的高知在地舞團「truckyosakoi」獲得大獎。

高知縣近來年積極發展與台灣交流，今年除了邀請玉峰國小和弘光科大學生下場熱舞之外，尾崎也聘任知名自然觀察作家劉克襄擔任「龍馬假期自然與體驗宣傳」活動首位國際親善大使。

玉峰國小已連續7年獲邀參加，今年有14位學童到場表演泰雅族傳統舞蹈，尾崎在駐日代表處大阪辦事處處長李世丙陪同下於演出前特地到場與學童們互動，尾崎拿起表演使用的竹槍和開山刀，依照學童的示範舞弄，馬上就和學童們打成一片。尾崎受訪時表示，學童們真的很可愛，看到他們很努力練舞，內心很感謝，希望台灣的孩童能與高知的孩童一起藉由夜來祭慶典多多交流。

帶隊的玉峰國小校長黃晴逸表示，玉峰國小是在深山的小學，學童們有機會來日本擴展國際視野，對他們來講是非常難得的經驗，她也希望透過舞蹈，將泰雅族文化傳統，展現給日本朋友了解。

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