內視鏡輔助！3個小孔直接手術 新型甲狀腺手術免留疤

2019-08-12 12:36

〔記者邱書昱／新北報導〕50多歲邱小姐日前摸到脖子上有小硬塊，前往台北慈濟醫院檢查，發現左側甲狀腺有一顆約3公分的腫瘤，一般外科主任賴介文以「經口內視鏡甲狀腺手術」切除腫瘤，術後復原良好也沒有疤痕，不像傳統甲狀腺手術後會留下1到2公分傷口，讓患者很滿意。

賴介文表示，甲狀腺位於脖子前方，吸收血液中的碘，生成並分泌甲狀腺素，具有調節身體細胞新陳代謝、生長及發育的作用，而甲狀腺腫瘤是相當常見的疾病，約占所有頸部腫瘤的一半。

他說，手術切除是甲狀腺腫瘤的主要治療方式，早年最擔心的風險是術後出血，以及術中傷到與甲狀腺接近的喉返神經造成聲音沙啞，不過隨著醫療進步，手術方式與技術不斷進化，風險相對降低後，「兼顧美觀」成了另一個選擇手術方式的評估項目。

賴介文指出，傳統甲狀腺手術是直接從脖子上切口進到甲狀腺，傷口約4到6公分；若配合內視鏡的輔助，則傷口可縮小到約1到2公分，另外經腋下內視鏡甲狀腺手術則是從美觀角度考量，從腋下或胸壁及乳暈上緣切口進入的方式，可以將傷口藏在衣物內並配合內視鏡，傷口只有三個1到2公分的孔，分別是讓內視鏡進入，以及操作器械的孔。

然而，新型手術是經口內視鏡的甲狀腺手術，術式是從嘴內，也就是經口進入到甲狀腺的位置，藉由內視鏡輔助，只需三個0.5到1公分孔，但孔在嘴內，只要保持乾淨即可，幾乎無需特別照護，從外觀看完全無傷疤。

不過，他也提醒，每一種術式都有其優缺點，當確診是甲狀腺腫瘤，醫師建議手術切除時，務必與醫師一起討論評估，決定適合自己的手術方式。

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