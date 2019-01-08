醫病》常彎腰搬電器 家電行老闆傷椎間盤

2019-01-08 22:18

［記者黃旭磊／高雄報導］41歲家電行老闆常彎腰搬電器，姿勢不良導致椎間盤突出，經內視鏡手術恢復健康。

患者長期搬電視或彎腰修電器，2年多前左大腿出現痠、麻、痛及灼熱感，需駝背開車，工作、作息甚至睡覺都不安穩，接受民俗療法整骨仍疼痛，經局部麻醉進行新式脊椎內視鏡神經減壓手術，本週已能開車載妻女赴東北角旅行。

主治活力得中山脊椎外科醫院院長楊椒喬今天（8日）說，患者腰椎第5節與薦椎第一節（L5-S1）椎間盤突出，壓迫神經導致疼痛，手術過程10分多鐘，僅局部麻醉，術中可與醫護人員對談。

手術團隊指出，過程在清晰內視鏡視野下，精準夾除突出椎間盤，安全且可有效根除病灶，而術後約1小時後可下床走路，隔天即可出院返家。

不少中高齡民眾受椎間盤突出所苦，院方統計，民眾害怕動刀，常找民俗療法推拿，治標卻不治本，而內視鏡神經減壓手術推行約10年，傷口約1.5公分，相當於一元硬幣大小，可進行2-3個椎節減壓，與傳統手術相較更能保護周遭組織。

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