台中豪雨》道路、農田淹成汪洋 盡責郵差落水、機車滅頂

2019-08-12 12:01

〔記者許國楨／台中報導〕台中市清晨下起暴雨，南屯區多處路段因淹水傳出災情，其中一名盡責郵差騎車送信時，疑因農田嚴重積水溢出路面，頓時一片汪洋看不清楚，連人帶車摔入田中，機車隨即滅頂，所幸郵差及時脫困，虛驚一場。

台中市清晨下起大雨，南屯交流道下涵洞五權西路往工業區方向因積水過深車輛無法通行，警方已派員封閉該處禁止通行警戒，並通知警廣提醒用路人提前改道，但還是有三輛自小客行經該處拋錨，已聯絡拖吊車協助，並協助駕駛至安全地方避難。

而南屯區環中路與永春東二路及三路口附近的南屯溪，也因強降雨溪水暴漲溢出漫淹路面，一輛自小客勉強涉水拋錨，警方也已進行交管封閉；而五權西路與精誠路口的麻園頭溪水位雖尚未達警戒線，但溪水不斷沖撞橋面，令人看了怵目驚心，目前溪水雖已消退，但警方仍持續警戒中。

期間還有向心南路（文心南七路往文心南五路）路段有下陷之虞，警方暫先以封鎖線警戒中；而通往中和里福德宮的產業道路，則因兩旁農田嚴重積水溢出路面，一名盡責的郵差騎車送信途中行經，疑因道路、農田成汪洋看不清楚，連人帶車摔入田中，機車當場滅頂。

郵差則是趕緊離開現場但仍心繫機車，隨即與員警及熱心民眾一起「救」出機車，虛驚一場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法