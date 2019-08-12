忽略都更案居民「適足居住權」 監院糾正竹縣府

2019-08-12 09:54

〔記者謝君臨／台北報導〕監察委員王幼玲等人調查「新竹縣政府辦理新竹市親仁段土地都市更新案」，發現竹縣府忽略當地居民已於該土地上安身立命數十年的歷史背景，更忽視政府機關實踐《經濟社會文化權利國際公約》「適足居住權」的公法上義務，有違人權公約保障，提案糾正竹縣府並函請新竹市政府妥處見復。

監委王幼玲、王美玉、高涌誠接獲王姓民眾陳情，指「竹縣府辦理『擬定新竹市親仁段二小段12地號等43筆土地都市更新事業計畫案』，使當地住居者居住數十年安身立命之所，面臨拆屋還地處境等情」，監委立案展開調查。

監委指出，竹縣府及其委託的都市更新實施者，並未考量住居者已於該土地上安身立命數十年的歷史背景，更忽視政府機關實踐《經濟社會文化權利國際公約》「適足居住權」的公法上義務，率以「公法遁入私法」手段，援引民法的物上請求權等規定，訴請住居者拆屋還地及給付所謂不當得利。

監委強調，上述舉措有違國際公約保障的「適足居住權」，及我國兩公約施行法意旨；且未體認行為時都更條例中請求地方主管機關代拆規定，隱涵有藉主管機關之介入，以審酌其拆遷安置計畫是否完備，進而兼顧保障現住居者居住權的精神，竹縣府竟捨上開規定，率而循私法程序訴請住居者返還土地，亦非可取。

監委表示，本案土地所屬的「都市更新事業計畫案」，已報請竹市府審核中，請竹市府本諸國際公約「適足居住權」精神，及都更條例規定，審慎審核本案「拆遷安置計畫」，並依相關規定，提供社會住宅或租金補貼等協助，或以專案方式辦理，中央主管機關得提供必要之協助，切實辦理。

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