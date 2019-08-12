中南部未來一週連雨 彭啟明：慎防大規模閃電雷擊

2019-08-12 09:27

〔即時新聞／綜合報導〕受西南風持續影響，中南部持續有雨，氣象局於今上午對苗栗、台中及雲林以南等9縣市發布豪、大雨特報，氣象專家吳德榮指出，未來幾天季風低壓的大氣對流不穩定，有帶來連日大量降水潛勢。氣象達人彭啟明則提醒，這週都將維持西南風影響的天氣型態，除了留意降雨，中南部也須注意大規模閃電雷擊。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今日在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，模擬顯示未來一週颱風「柯羅莎」在「季風低壓」環流內變化，並未改變西南風持續影響台灣的型態，其風速雖不及「梅雨季」之西南氣流，但「季風低壓」的大氣，其「對流不穩定度」猶勝「梅雨季」，故有帶來連日大量降水之潛勢，民眾若前往山區活動應特別注意安全。

天氣風險管理公司總經理彭啟明則在臉書發文指出，第10號颱風柯羅莎，中心位置在台灣東方約1700公里處，仍持續往西北方向前進，預估週三起外圍環流將影響日本九州附近，而近日台灣中南部山區都將有顯著降雨，目前累積的雨量也已超過4、500毫米，每天也都會持續的接近100毫米以上的雨量。

彭啟明也指出，除了降雨以及容易發展的午後熱對流外，中南部也容易有大規模閃電雷擊，東半部則須留意易有沉降氣流的高溫。

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