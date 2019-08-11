「蘭潭無車日」擅闖 最高開罰1800元

2019-08-11 18:39

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市「蘭潭無車日」實施多年，蘭潭環潭道路每週日上午6點半至12點，禁止汽、機車駛入風景區，但近日來屢有民眾違規闖入，市府觀光新聞處長張婉芬提醒，8月18日起至9月8日列為重點宣導期，請警方到場勸導，如違反無車日規定者，可依道路交通管理處罰條例規定，處900元以上1800元以下罰鍰。

每週日上午6:30至12:00實施

市府表示，為了提供市民與旅客安全友善的運動休憩環境，自101年5月起，公告蘭潭風景區環潭道路（自月影潭心至濟福宮路段），於每週日上午6點30分至12點為「無車日時段」，總長度為1.4公里，並於出入口放置ㄇ型不鏽鋼車阻，防止機動車輛闖入。

蘭潭無車日雖實施多年，仍有民眾不知情或違反規定，市府將自8月18日起至9月8日止，再度進行宣導，並請警方到現場勸導，籲民眾勿違反規定。

市府觀新處觀光發展科長林靖淳說，「蘭潭無車日」選定每週日特定時段施行，對行車民眾的影響較小，主要是為鼓勵市民與旅客以散步或騎乘自行車方式來蘭潭散步、運動及遊玩；無車日封閉路段為風景區景點精華路段，包含環潭步道、後山步道，以及幾個小公園。

遊客也可搭乘市區66路（台灣好行、光林我嘉線）公車，就可抵達蘭潭三信亭，享受串聯成一線的潭頂、環潭及後山步道美景。

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