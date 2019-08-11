西南風偏強 中南部8縣市豪、大雨特報

〔即時新聞／綜合報導〕受西南風偏強影響，氣象局今上午7點25分對台中、雲林、台南等8縣市發布豪、大雨特報，其中嘉義縣及高雄、屏東、台東等4縣市為豪雨特報。
中央氣象局提醒，今上午對台中、南投、雲林、台南、嘉義縣及高雄、屏東、台東等中南部8縣市發布豪、大雨特報，包含高雄市、屏東縣、台東縣及嘉義山區有局部大雨或豪雨，南投地區、中部山區及台南山區有局部大雨發生的機率，請當地民眾注意瞬間大雨及強陣風；連日降雨山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防淹水。
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〔即時新聞／綜合報導〕受西南風偏強影響，氣象局今上午7點25分對台中、雲林、台南等8縣市發布豪、大雨特報，其中嘉義縣及高雄、屏東、台東等4縣市為豪雨特報。
中央氣象局提醒，今上午對台中、南投、雲林、台南、嘉義縣及高雄、屏東、台東等中南部8縣市發布豪、大雨特報，包含高雄市、屏東縣、台東縣及嘉義山區有局部大雨或豪雨，南投地區、中部山區及台南山區有局部大雨發生的機率，請當地民眾注意瞬間大雨及強陣風；連日降雨山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防淹水。