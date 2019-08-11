桃園以北高溫上看37度 中南部、台東可能出現豪大雨

2019-08-11 07:15

〔即時新聞／綜合報導〕今（11）日西南風仍強，中南部地區及台東的南端持續容易有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，尤其中南部山區甚至有局部豪雨發生機率，而新竹、苗栗在清晨至上午也有機會出現短暫陣雨，至於其他地方則為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨；溫度方面，北部及東半部天氣炎熱，桃園以北及東半部高溫有機會連兩天來到37度左右，東部及東南部也有焚風發生機率，至於其他地方則在32到35度，外出請多補充水分並做好防曬。

此外，因西南風偏強，基隆北海岸、西半部、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海、空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至10級強陣風，鄰近海域風浪大；北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖持續有長浪發生，前往海邊活動請注意安全。

第9號颱風利奇馬中心位置在上海附近，持續往北朝黃海一帶移動；第10號中度颱風柯羅沙，今晨2時位於台北東方1960公里的海面上，未來朝日本方向前進，本週後期要前往日本的朋友請留意此颱風最新動態。

空氣品質部分，今日環境風場仍為西南風並挾帶境外物染物影響台灣，西半部污染物濃度上升，可能達橘色提醒等級，境外污染物影響程度視降雨時間及強度而有所變化；宜蘭及花東空品區為「良好」等級；雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，清晨至上午時段可能達橘色提醒等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，明天起至週六受西南風影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，東南部地區也有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲的天氣，午後有局部短暫雷陣雨。

北部、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海地區及馬祖容易有長浪發生，海邊活動請注意安全。

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