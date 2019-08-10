見證金門大橋主橋最後一支基樁完成 林佳龍大讚「台灣的驕傲」

2019-08-10 19:47

〔記者吳正庭／金門報導〕交通部長林佳龍今天視察金門大橋興建工程，並見證大橋主橋中最後1支基樁完成，他說，這是中央與地方密切合作，工程進度才有這麼大的躍進，相信這座大橋一定能如期完工，是台灣人的驕傲，並期盼這支台灣工程團隊隊打完「金門盃」，能技術輸出到國外去打「世界盃」，參與其他國家的大橋工程。

林佳龍說，政府將力推秋冬遊中的離島加碼優惠，鼓勵遊客到離島消費；另外，他也表示，已與教育部長潘文忠研究，要把到離島旅遊與登百岳、環島旅行3項體驗，作為全國成年禮的體驗項目，這是台灣人在成長過程裡面，應該有的共同體驗。

金門大橋工程預定進度50.36％，至今天為止的實際進度是49.50％，預計2021年5月4日完工。

林佳龍由高速公路局局長趙興華陪同到金門，與金門縣長楊鎮浯乘船前往金門大橋施工海域，親自見證金門大橋主橋中第101支、也是主橋最後1支基樁的完成，同時完成主橋第1座樁帽基礎，這是金門大橋工程中重要的里程碑。

林佳龍說，3個月看金門大橋的進度大概是3分之1，現在已經差不多一半，這是施工團隊全力以赴，將士用命，因此專程為全體人員加油。

縣府指出，金門大橋是國內最長之跨海特殊橋梁，全長約5.4公里，其中約4.7公里位於海上，海域水深最高達23公尺，地底下是特有的堅硬花崗岩，施工極為艱鉅；大橋主橋部分共有101支直徑2.5公尺之基樁，全部都在施工難度最高的深糟區，基樁工程自2018年2月間開始施工，歷經1年半的努力，承包商7月25日完成第100支基樁混凝土澆置作業，今天完成最後1支基樁施工。

縣長楊鎮浯說，鄉親過去一直對這座大橋能否完成存疑，現在終於感到這座橋會完工。他說，金門大橋是來自世界的人才組成的台灣隊一起打金門盃，令人感到驕傲。

交通部高公局表示，金門大橋深槽區主、邊橋樁帽基礎使用的「鋼箱圍堰」施工法，是國內首次採用，承包商必需克服波濤的海象於海中完成組裝，下放過程需抵抗約4000噸的海水浮力，極富挑戰性。完成主橋第1座樁帽基礎，金門大橋深槽區結構物已正式冒出海面。

高公局指出，金門大橋工程全線90％橋梁結構均位於海上作業，深槽區主橋直徑2.5公尺基樁施工，更是大橋工程中最重要的關鍵要徑作業。施工期間除需面對強烈東北季風、6公尺潮差、強勁海流等不利天候與環境挑戰因素，採用10餘種基樁施工設備及20餘艘船機，傾盡洪荒之力以克服金門特有堅硬的花崗岩地質及劇烈變化的地形。

金門大橋工程除承包商東丕營造公司招攬台灣基樁協力廠商外，也延攬韓國、香港基樁專業團隊協助基樁施工；而主橋5墩基樁分別由台灣及韓國專業廠商各完成2座、香港廠商完成1座。值得一提的是，主橋第1支及最後1支基樁均由我國專業基樁廠商寬溢工程公司完成，對於台灣廠商基樁施工專業能力極具意義，深槽區全數基樁完成，更代表金門大橋工程完成一項重要里程碑。

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