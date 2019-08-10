轟舔共手搖飲「賣國賊」 館長放話開店 8萬名網友狂讚

2019-08-10 20:09

〔即時新聞／綜合報導〕台灣手搖飲一芳水果茶先前發表聲明支持「一國兩制」後，昨天COCO都可、貢茶等飲料店也爆出在微博發表親中聲明，讓「館長」陳之漢氣到半夜在臉書怒嗆，「我來自台灣我的國家叫中華民國」，也放話要在一年內開飲料店宣戰，文章吸引8萬多網友按讚。

台灣知名手搖飲「CoCo都可」因香港灣仔分店收據列印「香港人加油」，被中國網民抵制拒喝，其官方微博9日晚間發聲明，表示堅決服從中國法規與政策，並強調香港地區是中國不可分割的一部份。

對此，館長氣到今天凌晨在臉書發文，「一年內開飲料店，我來自台灣我的國家叫中華民國，台灣不是中國的一部分，台灣就是台灣」，更怒嗆「去你X的中國台灣省，去你X的一國兩制。」

文章至今吸引8萬多網友按讚、近7千則留言，許多網友大讚「全台灣都開好開滿...」、「館長 飲料店開起來 大家買起來」、「到時中國崩潰就好玩了」、「我支持你，一定要開連鎖咖啡專賣店哦，我一定天天去捧場！台灣加油！」、「口吻太囂張了，有本事就展店到高雄來，看我們高雄鄉親怎麼用新台幣教訓你」。

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