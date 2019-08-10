拚觀光？苗縣春遊補助 自由行額度只用2成5

2019-08-10 19:08

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕交通部觀光局推「春遊補助專案」，提供各縣市政府800萬元團體補助與1500萬元自由行補助，不過，除了曾有縣議員質疑苗栗縣「執行率不足」，春遊補助8月底檢討在即，苗栗縣旅客自由行僅達到2成5額度使用程度，而團體旅行雖較佳，但6成5額度仍偏低。

苗栗縣文化觀光局觀光行銷科指出，8月底將檢討補助執行成效，目前看來額度使用程度確實不高，畢竟苗栗縣旅遊條件不若宜蘭、花蓮、台東等縣市，將加強宣傳。

文觀局觀光行銷科說，由於這次春遊補助計畫較為倉促，中央3月底發布、4月份就執行，難免有些趕不上變化，除了宣傳苗栗風光，仍須與旅宿業者簽約合作，若明年有相關計畫，縣府執行上會改進。

縣議員黎煥強曾提出資料，質疑苗栗縣執行率排名列後段班，以團體補助為例，與苗栗縣條件較為相同的雲林、嘉義等縣都執行完畢，希望苗栗縣政府能加把勁拚觀光。

黎煥強說，苗栗縣財政不佳，既有中央補助可促進觀光、振興經濟，應把握好機會，將持續監督，希望文觀局上緊發條。

文觀局觀光行銷科坦言，團體補助額度部分僅6成5，未來縣府會結合地方季節景觀等，促進觀光。例如桐花季，滿山的五月雪就是可以主打觀光的特色，還有觀賞螢火蟲景點等，或是目前正熱的鐵道自行車，都是可以成為亮點的項目。

另外，苗栗縣政府計畫多與旅宿業者合作，若有更多業者加入，比例愈高則遊客選擇性更高，對於強化觀光環境以及業者搶客等，都是動力。

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