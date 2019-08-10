從小就與爸爸分離... 戶所協助提供身分證相片處理父喪

2019-08-10 12:26

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕內政部自2015年7月起，開放民眾得至任一戶政事務所申請已亡故者相片電子檔，讓民眾面臨親人驟然離世傷痛時，不用再因找無過世親屬照片傷神與往返奔波。竹市北區戶政事務所截至目前己受理多件類似案件，提供失怙、失恃之痛無遺照者家屬電子檔照片，撫慰家屬喪親之慟，讓家屬安心辦理喪葬事宜。

新竹市北區戶政事務所表示，日前張姓市民申請過世父親的身分證相片影像電子檔，他說父母離異後，即未再見過父親，因接獲政府單位通知，才到新竹處理父親後事，但因從小即與父親分離，身邊並無父親照片，聽說戶政事務所有提供過世親屬照片電子檔，特地去申請，在戶政人員調出照片電子檔時，張先生原本平靜的臉上，多了一些波動，眼眶也開始泛紅，戶政人員才發現，或許對一般人而言，證件相片只是隨手可得之物，但對遭逢變故的民眾來說，一張看似簡單不過的相片，除了代表的是對已故親人的追思，更大的意義是撫慰喪親之慟。

過去電影「父後七日」中家人找不到父親適合遺照的情節，也曾在真實世界中上演。曾有民眾特地至戶所求助，說在辦理父親後事時，遍尋家中才發現自10多年前父親臥病後，即未曾再拍過照，唯一一張「近照」只有身分證上的照片，而那也是2006年全面換發新式國民身分證時所拍攝的，事隔多年，相片光碟早已遺失，因家人希望送別親友能看到父親近期的相貌，而非20、30年前的模樣，因此戶政事務所提供父親當年辦身分證的相片，讓他們父親健康面貌永留親友心中。

新竹市政府民政處表示，以往因考量資訊安全，戶政事務所僅能以翻拍相片的方式幫助民眾完成心願，但因翻拍效果不佳，民眾仍需再請照相館協助修片，而提供電子檔光碟後，再無此問題。申請過世親屬國民身分證相片影像電子檔光碟，僅需備妥申請人國民身分證、申請人與已亡故者之親屬關係證明文件及死亡證明書（已辦妥死亡登記者免附），可向全國任一戶政事務所提出申請。

父親過世沒照片 ，新竹市戶所協助提供身分證相片辦喪圖中人物非本新聞人物。（記者蔡彰盛翻攝）

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