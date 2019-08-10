肝基會25週年 誓言消滅C型肝炎

2019-08-10 12:13

〔記者吳亮儀／台北報導〕肝病防治學術基金會成立25週年，今天舉辦週年慶活動。肝基會表示，25年來走遍各鄉鎮做肝病篩檢，而近年C型肝炎新藥上市、且有健保給付，肝基會表示一定會消滅C肝。

肝基會總執行長楊培銘指出，若僅止於篩檢，對全面消滅肝病幫助有限，必須把就診率與治療率提升，才能真正達到防治肝病的目的。

肝基會表示，近年來更因C肝全口服新藥的上市，強化針對C肝高風險地區的服務，肝基會在2017到2018年在雲嘉地區推動「保肝全壘打」系列篩檢，提供「全方位的醫療到點」服務，今年更在苗栗苑裡鎮、嘉義市東西區、阿里山鄉地區推動「類地毯式篩檢」，C肝民眾的治療率大幅提升至8成以上。

肝基會表示，台灣曾經是一個每5個成人就有一名是B肝帶原者，1986年台灣推動新生兒全面注射B肝疫苗，如今台灣兒童的B肝帶原率已從10.5%下降至1%以下。

肝基會表示，C肝僅次於B肝、是第二大引起肝癌原因，全台目前估計仍約有40萬到50萬名慢性C肝患者。近年來醫學進步神速，目前抗B肝病毒藥物可緩解症狀控制病情，C肝全口服新藥的治癒率更逼近100%，只要患者積極就醫追蹤治療，不但可以阻斷病毒的傳染，罹患肝硬化及肝癌的病患人數也會大幅降低，對國人生命的威脅將明顯減少。

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