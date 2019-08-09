利奇馬來襲無風無雨？ 他PO家門外狂風暴雨嚇壞網友

2019-08-09 18:58

〔即時新聞／綜合報導〕利奇馬颱風來襲，北北基等8縣市昨（8）日宣布今天（9）停止上班上課，未料颱風路徑偏移，風雨不如預期，讓不少民眾直呼「賺到一天颱風假！」但有一名淡水網友PO出一段影片，表示上午天氣無風無雨想外出買早餐，怎料10秒後戶外突然狂風暴雨，影片曝光也嚇壞不少網友。

利奇馬颱風原以超級颱風之姿接近北台灣，甚至一度傳出颱風中心可能登陸，各界嚴陣以待，沒想到後來路徑偏北，對台灣影響大減，風雨未如預期猛烈，甚至無風無雨，讓民眾直呼「賺到一天颱風假！」台北市長柯文哲也說，「颱風假多放了，沒辦法」、「這不能怪我，今天凌晨3點颱風往北偏80公里」。

由於風雨不如預期，許多網友上午打算外出逛街、看電影，但有一名住在淡水的網友在PTT發文說，早上10點多外頭無風無雨，正想要出門去買早餐，沒想到10秒之後突然颳起強風暴雨。該網友PO出影片並呼籲，「颱風來了，給正想要出門看電影、唱歌的鄉民，考慮一下」。

這段19秒的影片曝光後引發網友熱議，紛紛留言「內湖開始暴風暴雨」、「好恐怖喔...」、「間歇性暴風雨」、「士林風雨不小，外面一直蹦蹦蹦」、「中永和也大雨ing」、「這風雨也太可怕了吧 誰說颱風沒來的」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法