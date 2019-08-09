自來水管破裂掏空路基 大溪大鶯路面出現大破洞

2019-08-09 15:43

［記者許倬勛／桃園報導］利奇馬颱風來襲，昨晚大溪區大鶯路769巷道路，發生自來水管線爆裂，路基掏空造成一處大坑洞，駕駛人行經嚇破膽，趕緊通報警方，員警到場架設交通錐、執行管制，今天上午趁風雨趨緩，趕緊通報有關單位搶修，已完成填補，維持單向通行；另外，今天清晨大溪區也傳出多起路樹傾倒情形，警方冒雨徒手清除，迅速排除恢復交通。

大溪警方表示，昨晚接獲通報立即派員到場處理，為避免車輛陷入坑洞發生意外，第一時間調派警員管制交通，並擺設交通錐、警示燈等預防。

大溪警方通報復興工務段、自來水公司等單位勘驗，發現坑洞中的自來水管破裂，研判大量的水溢出，路基承受不了壓力造成掏空，今上午工程人員趁雨勢漸緩搶修，填實路基並修復管線，幸民眾及時發現，未造成人員傷亡。

利奇馬減為中颱，大溪區今傳出零星災情，清早6點多，大溪警方巡視轄區，發現台七線9﹒1公里處，路旁竹林因風雨過大折腰，倒塌占用雙向車道，幸員警早有準備，趕緊到車上取用工具，一行人操起手鋸清除、指揮交通，僅花40多分鐘就排除路障。

大溪警分局百吉派出所長楊吉祥說，颱風期間，復興工務段委外包商進駐山區戒備，人手不足情況下，只好靠自己處理，因倒塌處是復興區的聯外要道，若不即時處理，恐怕會交通大亂。

大溪警方呼籲民眾，颱風期間易有土石流及路樹倒塌情形發生，用路人應提高警覺，盡量避免外出，若需駕車請減速慢行，山區慎防溪水暴漲、坍方落石，低窪地區也要防範淹水。

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