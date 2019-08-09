大賺颱風財！ 新竹地區百貨業者因颱風假業績成長

2019-08-09 13:25

［記者洪美秀／新竹報導］利奇馬颱風襲北台，但風雨不如預期，新竹地區民眾又賺到颱風假，今天中午過後，人潮湧入百貨公司及大賣場，包括巨城購物中心、大遠百等百貨公司都出現逛街、看電影人潮，不僅美食街到處是人，就連看電影也要排隊，很多民眾在家閒不住，外出逛街吃飯，讓百貨公司及各賣場又賺到颱風財。

利奇馬颱風襲台，北台灣8縣市都宣佈今天停班停課，不過，利奇馬颱風路徑往北移，暴風圈對北台灣的影響減緩，風雨也不如預期，讓新竹縣、市民眾又意外賺到颱風假，且因風雨不大，很多民眾在家閒不住，紛紛湧入百貨公司及大賣場，有的逛街吃美食，更多是排隊等看電影。

新竹市巨城購物中心也在中午過後湧入人潮，不管是櫃位、美食街或是特色餐廳和影城，都出現排隊人潮，很多民眾說，百貨公司和賣場可一次解決吃飯和消遣等煩惱，加上颱風的風雨比梅雨的雨量還小，才會全家出門走走，享受意外的颱風假。

而各百貨公司及大賣場也預估，因利奇馬颱風意外帶來的颱風財，應會比百貨公司平日的營業額增加2到3成，各櫃位及影城和美食街攤商也都笑呵呵，開心賺到颱風財。

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