剩10天！ 南家扶秋季助學金尚缺150萬

2019-08-09 13:27

〔記者蔡文居／台南報導〕新學期開學在即，南台南家扶中心將於8月20日舉行2019秋季助學金頒發典禮。不過，南家扶今年預計募款650萬助學金，在各界善心人士及公司團體的大力支持下，目前尚不足150萬元，由於距離頒發助學金僅剩10天，亟需各界伸出援手。

南家扶社工表示，他們下週還會舉辦助學茶會，做最後衝刺，好讓700位弱勢學子都可以安心上學去。

台南市安平工業區工商婦女聯誼會（安工婦女聯誼會）獲悉南家扶的困境，今天由會長杜佩瑾帶領會員們將募得的善款12萬元助學金親自送到南家扶，即時縮小助學金缺口。

南家扶表示，安工婦女聯誼會自2011年起，即陸續贊助過該中心助學園遊會等各項活動，除了踴躍設攤、提供物品義賣外，也積極召集會員認養40隻南家扶助學天使撲滿，並在每學期助學金籌募期間，更是出錢出力。

這次，他們持續支持弱勢學子助學希望工程，不僅關心助學金籌募進度，更在會內發起善款助學家扶兒，獲得46位會員愛的響應，共募得12萬元。

南家扶主任李保良表示，安工婦女聯誼會的每一位成員都有著一顆天使心，也就是一位家扶媽媽，自始至終守護家扶兒的助學之路。希望民眾持續支持助學，一起助家扶完成今年秋季助學金的目標。

助學專線：06-2506782、劃撥帳號：00353368、戶名：南台南家扶中心

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