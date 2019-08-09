賺到一天颱風假？宜蘭一早天氣晴電影院9點湧人潮

2019-08-09 10:15

〔記者張議晨／宜蘭報導〕颱風「利奇馬」原本預計會為宜蘭帶來強陣風及豪雨，但宜蘭僅深夜、凌晨出現風雨，今上午8時過後天氣放晴，宜蘭市大型複合式商場「新月廣場」，10點早場開演前，影城就湧入不少民眾，林姓民眾笑說，「賺到一天颱風假。

林姓民眾說，本以為颱風會帶來風雨，沒想到卻放晴，趁機帶著一家出來走走，正巧影城有營業，小孩子也想看電影，就來趕早場。

另一名從事房仲的蔡姓民眾，今上午9點半也帶著老婆看早場的「玩命關頭」，他說，之前就想看很久了，正巧早上無風無雨，公司也放假，才決定趁空閒來看。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法