民眾獲得「假日」...氣象專家：前一晚須決定停班課 當然有風險

2019-08-09 10:20

〔記者楊綿傑／台北報導〕強颱利奇馬上午9時中心位置在台北東北方240公里海面上，目前以每小時12公里速度向西北進行，除花蓮已解除陸上警報外，台中以北、宜蘭、馬祖等地都還在陸上警戒區。根據氣象局最新資訊，3日總雨量已經有下修情形，原本估計雨量將達900毫米的北部山區、桃竹苗山區，都將雨量下修到600毫米。

對於台北地區目前看來好像無風無雨，氣象專家彭啟明指出，由於利奇馬路徑北偏，風力方面確實減小一個級數，而原先會帶來極大雨勢的螺旋雨帶影響程度減少，從可能持續數小時大雨的等級，變為只有持續幾十分鐘大雨的等級，但他要提醒民眾，仍然會有間歇性雨勢。

彭啟明坦言，本來這次的風雨預測就是可能最大值達標停止上班上課標準而已，影響減低一級的話，民眾確實獲得了一個「假日」。如果決定是否上班課要很精準，那麼今早再做決定會最準確，如果前一天就必須做決定，當然就要承擔風險。他強調民眾若是真的要出門，還是必須特別注意可能有間歇性雨勢。

彭啟明預估，目前從其發展條件看，利奇馬環流已經碰到浙江，受到陸地破壞減弱，近中心風速也減低，且颱風將從海水溫度較高的東部海面，移往海水溫度相對較低的北部海面，整體狀況來看，午後就可望減弱為中颱。

利奇馬路徑北偏50公里造成影響減少，外界質疑預測有落差，彭啟明則認為，氣象環境複雜，颱風有路徑上的改變這屬於正常的事，預報資料也都在誤差範圍內，而且台灣北部陸地確實籠罩在暴風圈中，利奇馬確實很強，後續看它如何影響中國浙江就能知道。

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